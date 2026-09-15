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Администрация Трампа сняла ограничения на выбросы для угольных и газовых электростанций

Администрация Трампа сняла ограничения на выбросы для угольных и газовых электростанций
Угольная электростанция Милл-Крик в Луисвилле, штат Кентукки
Фото: Jon Cherry/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник отменила действовавшие правила, ограничивавшие выбросы парниковых газов от угольных и газовых электростанций, пишет The Hill.

"Этот шаг позволит сектору, на долю которого приходится значительная часть вклада США в изменение климата, бесконтрольно со стороны правительства выбрасывать парниковые газы", - обращает внимание издание.

Выиграет от данной меры индустрия ископаемого топлива, однако выбросы загрязняющих веществ, способствующих глобальному потеплению, сильно увеличатся, отмечает The Hill.

Однако хотя значительная часть правил регулирования выбросов электростанций времен администрации экс-президента Джо Байдена, отменяется, помощник руководителя Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Аарон Сабо сообщил журналистам, что некоторые положения нормативов, принятые при Байдене и экс-президенте Бараке Обаме все же останутся в силе.

По словам Сабо, эти вводимые меры позволят "американским семьям и предприятиям снизить затраты на электроэнергию благодаря увеличению энергоснабжения".

Согласно пресс-релизу EPA, агентство ожидает, что эти правила позволят сэкономить $310 млрд.

The Hill также указывает, что данные меры принимаются на фоне высокого спроса на электроэнергию и роста цен на нее, что остается важной политической проблемой.

Действовавшие при администрации Байдена правила требовали от существующих угольных электростанций и новых газовых электростанций предотвращать выброс 90% углекислого газа в атмосферу, напоминает газета.

Дональд Трамп EPA США
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