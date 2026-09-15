Верховный суд США отклонил план Трампа по изменению организации голосования по почте

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд США в преддверии ноябрьских промежуточных выборов приостановил исполнение нормативного акта администрации президента США Дональда Трампа, изменяющего порядок рассылки бюллетеней по почте избирателям, передают американские СМИ.

"Ходатайство (...) отклонено. Правительство вряд ли добьется успеха по существу в своем оспаривании предварительного судебного запрета окружного суда", - говорится в решении суда.

Согласно требованиям администрации, списки избирателей должны были передаваться штатами Почтовой службе США для сверки адресов. При этом ведомству запрещалось доставлять бюллетени, отправленные штатами лицам, не включенным в эти списки. Также требовалось использование отслеживающих штрих-коды на конвертах с бюллетенями.

CNN обращает внимание, что суд "заблокировал процедуру, которая предоставила бы Почтовой службе США беспрецедентные полномочия по удержанию потенциально миллионов бюллетеней, отправленных по почте".

Трамп неоднократно высказывался против голосования по почте, он представил данный нормативный акт как призванный защитить процесс от мошенничества.