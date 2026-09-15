В Палате представителей США одобрили рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ

Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал вынесение на рассмотрение палатой законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.

"Результат голосования 7-3 (...). Отменяются все возражения по порядку рассмотрения законопроекта", - говорится в решении, опубликованном на сайте комитета после заседания по согласованию дальнейшего процесса рассмотрения законопроекта.

Таким образом, законопроект будет вынесен на рассмотрение полным составом палаты.

Процедурный комитет отвечает за установку регламента обсуждения законопроектов в палате. В частности, он определяет сроки их обсуждения и голосования по ним, а также другие связанные с принятием документов вопросы.

В пятницу Bloomberg со ссылкой на источники писал, что голосование по законопроекту об антироссийских санкциях может состояться уже на текущей неделе.

Этим летом законопроект одобрили в Сенате США. Среди прочего, он предусматривает введение вторичных санкций против стран, активно торгующих с РФ.

Ранее по отношению к этому законопроекту, имеющему поддержку как республиканцев, так и демократов, а также Белого дома, высказывалась критика из-за опасений, что в случае его принятия президент США Дональд Трамп получит расширенные полномочия по введению пошлин, а цены на нефть могут вырасти. В Торговой палате США призывали убрать из проекта полномочия, связанные с пошлинами, вместо них сосредоточиться на целенаправленных санкциях, борьбе с обходом действующих ограничений, дипломатии с покупателями российских энергоресурсов.