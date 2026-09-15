Ракета Vega-C вывела на орбиту два европейских спутника наблюдения за поверхностью Земли

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Vega-C во вторник успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-3C и спутник FLEX, предназначенный для измерения интенсивности фотосинтеза растений из космоса, сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Куру во французской Гвиане в понедельник в 22:21 по местному времени (во вторник в 04:21 по Москве). Примерно через два часа спутники были выведены на целевую орбиту.

Sentinel-3C присоединился к двум аналогичным спутникам, уже работающим на орбите в рамках программы ESA Copernicus, которые выполняют непрерывный оперативный мониторинг океанов, суши, ледяного покрова и атмосферы. Получаемые данные используются для составления точных метеопрогнозов, а также помогают оценивать влияние изменения климата на экосистемы планеты.

По данным ESA, FLEX стал первым европейским спутником, специально созданным для измерения фотосинтетической активности и стрессе растительности в глобальном масштабе. Он способен регистрировать слабое свечение, которое растения испускают при фотосинтезе, и составлять глобальные карты с разрешением 300 на 300 метров.