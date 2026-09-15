Поиск

Ракета Vega-C вывела на орбиту два европейских спутника наблюдения за поверхностью Земли

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Vega-C во вторник успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-3C и спутник FLEX, предназначенный для измерения интенсивности фотосинтеза растений из космоса, сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Куру во французской Гвиане в понедельник в 22:21 по местному времени (во вторник в 04:21 по Москве). Примерно через два часа спутники были выведены на целевую орбиту.

Sentinel-3C присоединился к двум аналогичным спутникам, уже работающим на орбите в рамках программы ESA Copernicus, которые выполняют непрерывный оперативный мониторинг океанов, суши, ледяного покрова и атмосферы. Получаемые данные используются для составления точных метеопрогнозов, а также помогают оценивать влияние изменения климата на экосистемы планеты.

По данным ESA, FLEX стал первым европейским спутником, специально созданным для измерения фотосинтетической активности и стрессе растительности в глобальном масштабе. Он способен регистрировать слабое свечение, которое растения испускают при фотосинтезе, и составлять глобальные карты с разрешением 300 на 300 метров.

ESA Европейское космическое агентство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 15 сентября

Сериал "Бухта вдов" стал самым титулованным проектом "Эмми", получив 14 наград

 Сериал "Бухта вдов" стал самым титулованным проектом "Эмми", получив 14 наград

Четверо пострадали при утечке хладагента на российском судне в Южной Корее

Индексы США снизились по итогам торгов

 Индексы США снизились по итогам торгов

В Палате представителей США одобрили рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ

 В Палате представителей США одобрили рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ

Администрация Трампа сняла ограничения на выбросы для угольных и газовых электростанций

 Администрация Трампа сняла ограничения на выбросы для угольных и газовых электростанций

В CENTCOM опровергли сообщение КСИР о подрыве танкера в Ормузском проливе

 В CENTCOM опровергли сообщение КСИР о подрыве танкера в Ормузском проливе

КСИР сообщил о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе

Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

 Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

Силы хуситов наступают на крупный йеменский город Таиз
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11752 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3717 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов