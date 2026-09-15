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Что случилось этой ночью: вторник, 15 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Таганрог. В городе повреждены два многоквартирных и три частных дома, склад Ozon, продуктовый магазин, склады сельхозпредприятий.

- Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об ужесточении антироссийских санкций и передал его на рассмотрение полным составом палаты.

- Центральное командование ВС США опровергло заявление КСИР о подрыве супертанкера El Gaia на мине в Ормузском проливе. По информации CENTCOM, судно под флагом Панамы атаковал иранский БПЛА.

- Дональд Трамп заявил о необходимости выплаты компенсаций со стороны стран, которые не помогли Вашингтону во время кризиса с Ираном и судоходством в Ормузском проливе.

- Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило ВТБ в санкционный список, связанный с Ираном.

- Администрация президента США сняла ограничения на выбросы для угольных и газовых электростанций. По оценке EPA, это позволит сэкономить до $310 млрд.

- "Бухта вдов" стала главным триумфатором церемонии "Эмми"-2026, установив рекорд для комедийного сериала: проект получил 14 наград, включая приз за лучший комедийный сериал и три актерские победы.

- Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдет в Хельсинки 20-21 ноября. Россияне выступят в нейтральном статусе.

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