Япония сообщила США о планах увеличить оборонные расходы до 3,5% или 3% от ВВП

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Японские власти заверили США в намерении существенно нарастить траты до оборону, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, представители сферы Японии на встречах с американскими партнерами дали понять, что они желают резко увеличить военные траты. Один из рассматриваемых сценариев – взять на себя такие обязательства, как и Южная Корея, и в течение 10 лет нарастить траты до 3,5% от ВВП. Как отметил один из собеседников, также возможен и более низкий показатель - 3%", - сообщает агентство.

Bloomberg напоминает, что до 2022 года в Японии были приняты неформальные ограничения в 1% на оборону от годового ВВП. Затем был принят пятилетний план наращивания оборонных расходов, который заканчивает действие в этом году. Премьер Японии Санаэ Такаити, известная жесткими взглядами на безопасность, в конце прошлого года заявляла, что Японии удалось на два года раньше графика выйти к показателю в 2% от ВВП на военные нужды.

Однако некоторые японские чиновники непублично заявляли, что не готовы официально озвучить показатель в 3,5% от ВВП на оборону, а если об этих планах станет известно общественности, будут отрицать правдивость данных.

В июне правящая Либерально-демократическая партия Японии говорила о том, что 3,5% от ВВП на оборону – теперь глобальный стандарт, но не уточняла, как японское правительство намерено финансировать рост затрат. Bloomberg поясняет, что в Токио проявляют осторожность в отношении определения целевых показателей из-за беспокойства по поводу того, сколько денег может понадобиться для достижения отметки в 3,5%.

При этом Такаити имеет амбициозные виды на японскую экономику: премьер заявила о намерении направить до 2040 года $2,38 трлн государственных и частных инвестиций на экономическое развитие.

В Минобороны Японии и в Пентагоне эту информацию комментировать не стали.

Bloomberg поясняет, что даже если Япония решится выделять 3,5% от ВВП на оборону, это все равно окажется меньше аналогичных трат у стран НАТО. Так, члены альянса обязались дополнительно направлять 1,5% от ВВП на решение связанных с обороной вопросов, вроде защиты важнейшей инфраструктуры.