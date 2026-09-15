Военные Белоруссии заявили, что не планируют никаких наступательных действий

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия не рассматривает никакие наступательные действия, заявил первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко.

Слова Муравейко приводит пресс-служба белорусского Минобороны.

"И в этой связи различные рассуждения, обсуждения и тематика, которая будет подниматься, что Вооруженные силы Белоруссии якобы готовятся к наступлению на соседние страны, абсолютно беспочвенны и не имеют под собой никаких реальных направлений, реальных результатов", - добавил он.