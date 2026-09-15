Минобороны РФ заявило об ударе по железнодорожному составу в Волынской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар беспилотником "Герань-4 Сикер" по железнодорожному составу в районе села Рымачи в Волынской области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, состав использовался "для доставки грузов военного назначения, в том числе беспилотников иностранного производства и их комплектующих".

"Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивам, задействованным с снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ", - заявили в министерстве.

Минобороны опубликовало видео удара.

Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, местам хранения и сборки беспилотников, заявили в ведомстве.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, также поражены пункты временной дислокации украинских сил в 139 районах.