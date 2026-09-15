ВОЗ считает преждевременным говорить о прохождении пика эпидемии Эболы в ДР Конго

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пик эпидемии лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) еще не пройден, считают во Всемирной организации здравоохранения.

"На основании прошлого опыта мы знаем, что эпидемия может сначала демонстрировать признаки улучшения, но затем довольно быстро ситуация может снова осложниться", - заявил журналистам руководитель отдела эпидемиологии ВОЗ Оливье Ле Полен.

"Нам не стоит ослаблять бдительность, но необходимо удвоить усилия, чтобы достичь прогресса", - приводит во вторник его слова агентство EFE.

Ранее во вторник сообщалось, что количество жертв эпидемии вируса Эбола превысило 3,5 тыс. человек, подтверждены более 7,2 тыс. случаев заражения. При этом власти высказали предположение, что пик эпидемии уже пройден.