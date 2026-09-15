Поиск

ВОЗ считает преждевременным говорить о прохождении пика эпидемии Эболы в ДР Конго

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пик эпидемии лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) еще не пройден, считают во Всемирной организации здравоохранения.

"На основании прошлого опыта мы знаем, что эпидемия может сначала демонстрировать признаки улучшения, но затем довольно быстро ситуация может снова осложниться", - заявил журналистам руководитель отдела эпидемиологии ВОЗ Оливье Ле Полен.

"Нам не стоит ослаблять бдительность, но необходимо удвоить усилия, чтобы достичь прогресса", - приводит во вторник его слова агентство EFE.

Ранее во вторник сообщалось, что количество жертв эпидемии вируса Эбола превысило 3,5 тыс. человек, подтверждены более 7,2 тыс. случаев заражения. При этом власти высказали предположение, что пик эпидемии уже пройден.

ВОЗ Эбола ДР Конго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва оценит действия ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом

Лавров назвал отход США от договоренностей Анкориджа причиной продолжения конфликта с Киевом

США пообещали вернуть Белоруссии $44 млн, замороженных американским Ситибанком

 США пообещали вернуть Белоруссии $44 млн, замороженных американским Ситибанком

Глава МИД РФ встретится с госсекретарем США в Нью-Йорке

В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

 В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

Саудовская Аравия и Йемен просят помощи США в связи с наступлением хуситов

Политики считают, что фон дер Ляйен предстоит "балансировать на лезвии бритвы"

Посла РФ вызвали в МИД Дании в связи с инцидентом с российским фрегатом

СВР сообщила, что спецслужбы стран НАТО рекомендовали своим властям не обвинять РФ в инциденте в Лейпциге

Число жертв наводнения в Непале достигло почти 1,4 тыс. человек

 Число жертв наводнения в Непале достигло почти 1,4 тыс. человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3722 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11757 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов