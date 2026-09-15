Более 3,5 тыс. человек скончались в ДР Конго вследствие заражения вирусом Эбола

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от лихорадки Эбола в Демократической республике Конго превысило 3,5 тыс. человек, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на власти страны.

По их данным, на настоящий момент скончались 3510 человек, подтверждены 7258 случаев заражения. Выздоровели 1726 пациентов, госпитализированными остаются 905 человек.

Уровень летальности составляет 48,4%.

Эпицентром эпидемии продолжает оставаться провинция Итури на востоке страны. Случаи заражения также отмечены в провинциях Чопо, Верхнее и Нижнее Уэле, Северное и Южное Киву, а также Южное Убанги.

Вспышка эпидемии Эболы была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури. Затем она распространилась на другие провинции страны, а также на граничащую с ними Уганду. В конце августа во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что в Уганде заболевание больше не распространяется.

В ВОЗ признали вспышку самой быстрорастущей в истории и заявили, что она имеет все шансы превзойти по масштабам крупнейшую эпидемию десятилетней давности, унесшую тогда более 11 тыс. жизней.