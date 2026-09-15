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Лукашенко опроверг утверждения о продолжении репрессий в Белоруссии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом в Минске назвал не соответствующими действительности утверждения о том, что в республике задерживают по статьям об экстремизме больше людей, чем освобождают.

"Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, как вы их называете, политзаключенных. (...) Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, по моим сведениям, убедили в том, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда", - сказал Лукашенко.

Видеофрагмент его речи опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко вновь заявил, что "никаких политзаключенных в Белоруссии нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве". По словам белорусского президента, речь идет не о политзаключенных, а о людях, которые по закону находятся под следствием или в исправительно-трудовых колониях.

На днях Лукашенко подтвердил готовность к заключению так называемой большой сделки между Белоруссией и США. Ранее в рамках возможной "большой сделки" стран озвучивались такие вопросы, как освобождение Минском осужденных за преступления экстремистской направленности, возобновление работы посольств и взаимодействия в сфере ядерных материалов.

14 сентября Коул перед поездкой в Минск встретился с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, обсудив с ним усилия администрации США по освобождению осужденных в Белоруссии за преступления экстремистской направленности, ситуацию с безопасностью в регионе, а также политику Минска в отношении Литвы и других стран.

Ранее, 19 марта 2026 года после проведенных в Минске переговоров президента Белоруссии с Коулом стало известно о помиловании очередной группы в 250 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, отбывавших наказание в белорусских пенитенциарных учреждениях. После этого спецпосланник США сообщил о снятии американских санкций с Белинвестбанка, Банка развития и Минфина Белоруссии, а также исключения из всех инициированных Вашингтоном санкционных списков "Белорусской калийной компании" и "Беларуськалия".

Александр Лукашенко США Белоруссия Джон Коул
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