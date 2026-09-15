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В Ереване допустили рост инфляции в Армении в случае повышения цены на газ из РФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Повышение цены на поставляемый из России в Армению газ приведет к подъему общего уровня инфляции в республике, заявил журналистам глава Центрального банка Армении Мартин Галстян.

"Этот сценарий мы держали в уме и учитывали. Он не относится ни к типу А, ни к типу Б, а является сценарием типа X и предполагает нечто более апокалиптическое, на что наша реакция должна быть сильной и нестандартной", - сказал Галстян во вторник.

"Первичный эффект связан с повышением общего уровня инфляции и, естественно, может создать риск снижения темпов роста нашей экономики. В данный момент мы движемся по своему базовому сценарию, учитывая возможность возникновения подобных проблем", - отметил глава ЦБ Армении.

В конце мая министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил в министерство территориального управления и инфраструктуры Армении сообщение, в котором говорилось, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Ереване, что Евросоюз готов оказать помощь Армении в случае повышения Россией цен на поставляемый в республику природный газ.

Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В 2025 году "Газпром" поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Еще около 476 млн кубометров ежегодно поступает из Ирана в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию": Армения поставляет в Иран электроэнергию, в основном выработанную на Разданской ТЭС, а Иран в Армению - природный газ исходя из соотношения 3 кВт.ч за 1 куб. м газа.

Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за 1 тыс. кубометров. Цена газа закреплена в соглашении, которое действует до конца 2026 - начала 2027 года.

Армения Газпром
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