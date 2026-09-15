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Европарламент одобрил торговые льготы для Армении

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии о предоставлении Армении льготных торговых условий, сообщил глава представительства республики при Европейском союзе Тигран Балаян.

"Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии о предоставлении автономных торговых мер для армянских товаров. Еще один важный шаг для партнерства между Арменией и ЕС", - написал Балаян в соцсети.

Голосование состоялось во вторник. Предложение поддержали 583 депутата, 49 проголосовали против, 39 воздержались.

В начале сентября Совет ЕС объявил о решении ввести временные меры по либерализации торговли армянской продукцией в поддержку экономики Армении после торговых ограничений, введенных Россией. В коммюнике совета говорилось, что эти меры либерализуют около 80% армянского экспорта в ЕС. "Данное преференциальное соглашение сопровождается определенными условиями и включает защитные меры для рынка ЕС в случае, если импорт негативно повлияет на производителей ЕС", - говорилось в коммюнике.

Эти меры будут действовать в течение двух лет с момента вступления регламента в силу и охватят почти 99% экспорта Армении свежих фруктов, овощей и растений в Россию и более 91% напитков и спиртных напитков, отметили в Брюсселе.

Согласно процедуре, после решения Европарламента Совет ЕС утвердит его, и регламент будет принят, вступив в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале" ЕС.

ЕС Европарламент Совет ЕС Армения
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