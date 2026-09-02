ЕС решил ввести временные меры по либерализации торговли армянской продукцией

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в среду, что принял решение ввести временные меры по либерализации торговли армянской продукцией в поддержку экономики Армении после торговых ограничений, введенных Россией.

"Европа поддерживает Армению и ее народ, которые выбрали четкий путь реформ и более тесного сотрудничества с Европейским союзом (...) Мы создадим новые возможности и будем поддерживать наших партнеров", - заявила министр иностранных дел и торговли председательствующей в Совете ЕС Ирландии Хелен Макэнти.

В коммюнике Совета говорится, что эти меры либерализуют около 80% армянского экспорта в ЕС.

"Данное преференциальное соглашение сопровождается определенными условиями и включает защитные меры для рынка ЕС в случае, если импорт негативно повлияет на производителей ЕС", - отмечается в коммюнике.

Эти меры будут действовать в течение двух лет с момента вступления регламента в силу и охватят почти 99% экспорта Арменией свежих фруктов, овощей и растений в Россию и более 91% безалкогольных и спиртных напитков, отметили в Брюсселе.

Ожидается, что Европейский парламент примет соответствующее решение без поправок на заседании в сентябре. После официального принятия этой позиции Совет утвердит ее, и регламент будет принят, вступив в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале" ЕС, говорится в коммюнике.