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Минобороны Литвы сообщило, что сбитый ночью БПЛА нес взрывчатку

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сбитый в ночь на 15 сентября в Литве беспилотник нес взрывчатку, заявил литовский министр обороны Робертас Каунас.

"Операция Skydas ("Щит") завершена. По последним данным, была обнаружена взрывчатка, которую обезвредили саперы. Специалисты продолжат осмотр и анализ беспилотника", - написал он в соцсетях.

Утром литовский Национальный центр управления кризисами сообщил, что ночью итальянские пилоты истребителей Eurofighter, дислоцированные на авиабазе Шяуляй, сбили беспилотник в Кайшядорском районе Литвы.

"Беспилотник проник в Литву предположительно с территории Беларуси и направился в западную часть страны, он был сбит итальянскими пилотами истребителей Eurofighter, дислоцированными на авиабазе Шяуляй", - говорилось в сообщении.

На тот момент начался сбор обломков и был активирован план Skydas, который обычно применяется на местах происшествий при риске взрыва. В Наццентре заявили, что высока вероятность, что сбитый беспилотник мог быть оснащен взрывчаткой.

Eurofighter Минобороны Литва Беларусь Шяуляй Робертас Каунас
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