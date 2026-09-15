В АТОР не ждут спада спроса на туры в Паттайю после серии ограблений туристов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На тайском курорте Паттайя было совершено сразу несколько нападений на иностранных туристов, в том числе на двух россиян, путешественникам рекомендовали избегать неблагополучных районов и не носить крупные суммы наличных, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России.

"Туроператоры в настоящий момент не получали жалоб от своих туристов на отдых в Паттайе. Спрос по направлению держится на стандартном по сезону уровне, объем запросов на аннуляции не превышает обычный сезонный уровень. Полагаем, что правоохранители Таиланда оперативно установят личности и обезвредят грабителей, такие случаи возможны, но быстро пересекаются. Маловероятно, что инцидент окажет влияние на спрос", - говорится в сообщении.

Основным курортом Таиланда для российских туристов осенью и зимой в АТОР назвали Пхукет. Это связано с большим объемом перевозки, чем в Паттайю, куда добираются через аэропорт Бангкока.

В АТОР рекомендуют туристам в Таиланде и на курортах в других странах Юго-Восточной Азии не посещать неблагополучные районы, не конфликтовать с местными жителями, не носить дорогие украшения и брендовые сумки, крупные суммы наличных. Документы следует хранить в сейфе отеля, а с собой носить их копии.

В Паттайе 14 сентября российского туриста избили и ограбили в районе популярной у туристов улицы Тхаппхрая, он госпитализирован. В ночь на 15 сентября банда грабителей напала на 45-летнего британского туриста, избила его и попыталась украсть телефон. Примерно в это же время двое неизвестных на мотоцикле пытались отобрать телефон у туриста из Турции, а также ограбили 41-летнего россиянина.