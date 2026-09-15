Поиск

В АТОР не ждут спада спроса на туры в Паттайю после серии ограблений туристов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На тайском курорте Паттайя было совершено сразу несколько нападений на иностранных туристов, в том числе на двух россиян, путешественникам рекомендовали избегать неблагополучных районов и не носить крупные суммы наличных, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России.

"Туроператоры в настоящий момент не получали жалоб от своих туристов на отдых в Паттайе. Спрос по направлению держится на стандартном по сезону уровне, объем запросов на аннуляции не превышает обычный сезонный уровень. Полагаем, что правоохранители Таиланда оперативно установят личности и обезвредят грабителей, такие случаи возможны, но быстро пересекаются. Маловероятно, что инцидент окажет влияние на спрос", - говорится в сообщении.

Основным курортом Таиланда для российских туристов осенью и зимой в АТОР назвали Пхукет. Это связано с большим объемом перевозки, чем в Паттайю, куда добираются через аэропорт Бангкока.

В АТОР рекомендуют туристам в Таиланде и на курортах в других странах Юго-Восточной Азии не посещать неблагополучные районы, не конфликтовать с местными жителями, не носить дорогие украшения и брендовые сумки, крупные суммы наличных. Документы следует хранить в сейфе отеля, а с собой носить их копии.

В Паттайе 14 сентября российского туриста избили и ограбили в районе популярной у туристов улицы Тхаппхрая, он госпитализирован. В ночь на 15 сентября банда грабителей напала на 45-летнего британского туриста, избила его и попыталась украсть телефон. Примерно в это же время двое неизвестных на мотоцикле пытались отобрать телефон у туриста из Турции, а также ограбили 41-летнего россиянина.

Бангкок Паттайя Пхукет Таиланд АТОР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $108,4 за баррель

Алиев назвал Европарламент логовом коррупционеров

 Алиев назвал Европарламент логовом коррупционеров

Девять стран ЕС отложили введение биометрического контроля EES на границе

Brent остается в плюсе и торгуется у $106 за баррель

Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

 Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Москва оценит действия ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом

 Москва оценит действия ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом

Лавров назвал отход США от договоренностей Анкориджа причиной продолжения конфликта с Киевом

США пообещали вернуть Белоруссии $44 млн, замороженных американским Ситибанком

 США пообещали вернуть Белоруссии $44 млн, замороженных американским Ситибанком

Глава МИД РФ встретится с госсекретарем США в Нью-Йорке

В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

 В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11760 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3725 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов