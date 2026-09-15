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Из Абхазии выдворили 11 нелегальных мигрантов из Индии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Государственная миграционная служба Абхазии во время проведения оперативных мероприятий в Очамчире обнаружила на стройках 11 граждан Индии, нарушивших миграционное законодательство республики, сообщает пресс-служба ГМС.

"На строительных объектах выявлены 11 граждан Республики Индия, которые нелегально работали и превысили допустимые сроки пребывания в стране. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Под контролем сотрудников Управления миграционного контроля по граждане Индии выдворены за пределы Абхазии", - говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что "для законного проживания и работы в республике иностранным гражданам необходимо своевременно оформлять разрешительные документы", а нарушение миграционного законодательства влечет за собой административную ответственность, вплоть до выдворения из страны.

ГМС Индия Абхазия
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