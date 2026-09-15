Высокопоставленные конгрессмены-демократы выступили против антироссийских допсанкций

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Высокопоставленные демократы в Палате представителей Конгресса США открыто выразили несогласие с законопроектом, предусматривающим возможность введения новых санкций против России, сообщает Axios.

Портал напоминает, что законопроект может быть выставлен на голосование уже на этой неделе, и отмечает, что против него выступает руководство демократов в Палате представителей, хотя не все в партии согласны с этой позицией.

Демократы не против новых санкций против России, однако их смущает предлагаемый в законопроекте метод.

Законопроект в случае одобрения позволит администрации президента США Дональда Трампа вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти. Конгрессмены-демократы, со своей стороны, в последние годы стремились как раз ограничить возможности Белого дома вводить пошлины.

На прошлой неделе члены Демократической партии США Грег Микс, Ричард Нил и Дон Бейер в совместном заявлении указали, что "демократы тверды, как скала, в поддержке Украины, но законопроект Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов - ИФ) принес бы больше вреда, а не добра".

Этим летом законопроект одобрил Сенат Конгресса. Ключевую роль в разработке законопроекта о санкциях сыграл ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.