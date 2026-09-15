В Нидерландах возможной причиной сбоя на железной дороге назвали саботаж

В трех десятках локаций на рельсах нашли посторонние предметы, сбой затронул тысячи пассажиров

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Нидерландах полиция начала расследование причин крупного сбоя железнодорожного сообщения, случившегося 15 сентября, заявила железнодорожная компания ProRail. Как передает АР, в самой ProRail не исключают, что это был саботаж.

Сбой в движении произошел в утренний час пик и затронул интересы тысяч пассажиров в основном в центральной части страны и на востоке. В компании-операторе железнодорожной инфраструктуры Nederlandse Spoorwegen заявили, что в числе пострадавших от транспортного сбоя городов оказались Зволле, Девентер и Амерсфорт.

На рельсах в трех десятках были обнаружены посторонние предметы. "Вероятно, что их положили намеренно. Мы подозреваем саботаж", - сказала АР пресс-секретарь ProRail.

По ее словам, полиция уже начала расследование, сотрудники ProRail помогают собирать улики, расчищая пути и пытаясь восстановить нормальное движение. Она отметила, что железнодорожники работают в перчатках.

Кого подозревают в диверсии, не сообщается. Полиция пока не комментирует происходящее, по ее данным, пока никто не брал на себя ответственность за этот инцидент.