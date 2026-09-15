Поиск

В Нидерландах возможной причиной сбоя на железной дороге назвали саботаж

В трех десятках локаций на рельсах нашли посторонние предметы, сбой затронул тысячи пассажиров

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Нидерландах полиция начала расследование причин крупного сбоя железнодорожного сообщения, случившегося 15 сентября, заявила железнодорожная компания ProRail. Как передает АР, в самой ProRail не исключают, что это был саботаж.

Сбой в движении произошел в утренний час пик и затронул интересы тысяч пассажиров в основном в центральной части страны и на востоке. В компании-операторе железнодорожной инфраструктуры Nederlandse Spoorwegen заявили, что в числе пострадавших от транспортного сбоя городов оказались Зволле, Девентер и Амерсфорт.

На рельсах в трех десятках были обнаружены посторонние предметы. "Вероятно, что их положили намеренно. Мы подозреваем саботаж", - сказала АР пресс-секретарь ProRail.

По ее словам, полиция уже начала расследование, сотрудники ProRail помогают собирать улики, расчищая пути и пытаясь восстановить нормальное движение. Она отметила, что железнодорожники работают в перчатках.

Кого подозревают в диверсии, не сообщается. Полиция пока не комментирует происходящее, по ее данным, пока никто не брал на себя ответственность за этот инцидент.

ProRail Nederlandse Spoorwegen Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 15 сентября

В Нидерландах возможной причиной сбоя на железной дороге назвали саботаж

Высокопоставленные конгрессмены-демократы выступили против антироссийских допсанкций

 Высокопоставленные конгрессмены-демократы выступили против антироссийских допсанкций

Brent подорожала до $108,4 за баррель

Алиев назвал Европарламент логовом коррупционеров

 Алиев назвал Европарламент логовом коррупционеров

Девять стран ЕС отложили введение биометрического контроля EES на границе

Brent остается в плюсе и торгуется у $106 за баррель

Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

 Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Москва оценит действия ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом

 Москва оценит действия ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом

Лавров назвал отход США от договоренностей Анкориджа причиной продолжения конфликта с Киевом
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11760 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3727 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов