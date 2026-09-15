США уничтожили две иранские лодки после попытки захвата морского беспилотника

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американские военные уничтожили накануне две небольшие иранские лодки после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) попытались захватить морской беспилотник ВМС США, патрулировавший Ормузский пролив, сообщил портал Axios со ссылкой на официальные лица.

По их данным, первоначально военные США не сообщали об ударе, а иранские СМИ представили произошедшее как атаку американского беспилотного летательного аппарата на "рыболовецкие суда".

Иранские СМИ сообщили, что в понедельник удару подверглись два рыболовецких судна: одно - у побережья портового города Карган, другое - недалеко от острова Ларак в провинции Хормозган. Ахмад Нафиси, заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности, возложил ответственность за удар на американских военных.

Представитель США сообщил Axios, что КСИР использовал эти лодки для попытки захвата морского беспилотника, который американские военные применяют для патрулирования района Ормузского пролива. Обнаружив попытку захвата, американский беспилотный летательный аппарат выпустил по лодкам две ракеты, уничтожив их и большинство находившихся на борту людей.

Представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс подтвердил факт попытки захвата: "Недавно иранские катера попытались завладеть американским беспилотным надводным судном, но потерпели неудачу после того, как силы CENTCOM предприняли решительные ответные действия". "Надводный беспилотник остается под оперативным контролем США", - добавил Хокинс.