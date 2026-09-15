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Канцлер Мерц не поедет в США на Генассамблею ООН

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН из-за внутриполитических проблем, сообщает DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По их сведениям, он решил отменить запланированную на следующей неделе поездку, так как считает, что его присутствие необходимо в Берлине.

Западные СМИ отмечают, что в последние дни Мерц оказался под давлением из-за победы на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт правой партии "Альтернатива для Германии".

В воскресенье 20 сентября пройдут выборы в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 18 по 26 сентября.

Альтернатива для Германии Нью-Йорк ООН Фридрих Мерц Германия
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