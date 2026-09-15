В США признали, что уже располагают развернутыми в космосе системами оружия

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министр ВВС США Трой Мейнк подтвердил, что американские Космические силы уже располагают развернутым на орбите системами оружия, сообщило The War Zone (TWZ).

По его данным, Мейнк упомянул системы, которые он назвал "орбитальным оружием для контроля космического пространства", выступая на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил США "Авиация, космос и киберпространство".

"Сегодня мы продолжаем поддерживать готовность к реагированию на меняющиеся угрозы, где бы они ни возникали, - заявил Мейнк. - Именно поэтому США располагают орбитальным оружием для контроля космического пространства, чтобы гарантировать способность дать отпор в случае возникновения угрозы", - отметил он.

После этого выступления министр ВВС отказался на брифинге вдаваться в подробности относительно того, какими именно типами вооружения располагают США на орбите.

В Космических силах изданию также отказались комментировать детали. "Мы подтверждаем, что у США есть размещенные на орбите средства контроля космического пространства, способные защитить вооруженные силы от враждебных действий противника. Помимо этого, мы не будем обсуждать конкретные методы применения, полезную нагрузку, технические характеристики или концепции использования", - заявили в Космических силах.

"Контроль космического пространства охватывает задачи, необходимые для оспаривания и установления контроля в космической сфере, в том числе с применением кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения их работы, снижения эффективности и даже уничтожения, если это необходимо, - добавили американские военные. - Эти возможности могут использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях".

Издание отмечает, что хотя многие вопросы остаются открытыми, теперь ясно, что американские военные не просто планируют, а уже развернули на орбите, как минимум, некоторые системы вооружения.