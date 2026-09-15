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США тратят на войну с Ираном до $3 млрд в месяц

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американские военные действия против Ирана обходятся Соединенным Штатам ежемесячно d $2-3 млрд, следует из опубликованного во вторник доклада Бюджетного управления Конгресса США (CBO).

По оценкам управления, в период с 28 февраля по 1 августа война обошлась США примерно в $38 млрд. Эта цифра не включает затраты на восстановление американских баз в регионе, поврежденных в ходе конфликта.

При этом управление отметило, что восполнение запасов боеприпасов составляет основную часть расходов в размере $21,7 млрд, понесенных за время войны.

В частности, указывается, что масштабный расход ракет-перехватчиков, использовавшихся для защиты от вражеских ракет, привел к тому, что "запасы перехватчиков будут оставаться на низком уровне в течение нескольких лет".

"Такой дефицит стал бы особенно серьезной проблемой в случае конфликта с противником, в арсенале которого имеется большое количество баллистических и крылатых ракет", - говорится в докладе, в котором, в частности, отмечается, что Китай располагает подобным арсеналом и может задействовать его в случае конфликта вокруг Тайваня.

В докладе указывается, что сопоставление данных об использовании перехватчиков с количеством ракет, закупленных Пентагоном, свидетельствует о том, что с июня 2025 года США "вероятно, израсходовали от половины до двух третей своих запасов этих боеприпасов". К ним относятся перехватчики для систем противоракетной обороны Patriot и THAAD, а также ракеты Standard Missile-3 и Standard Missile-6, используемые ВМС США.

Между тем Белый дом и Пентагон преуменьшают опасения по поводу истощения запасов вооружений. Президент Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social: "У нас практически неограниченные запасы боеприпасов среднего и высокого класса - гораздо больше, чем мы когда-либо сможем использовать".

В управлении сообщили, что министерство обороны не ответило на его запросы о предоставлении информации. Доклад был опубликован на следующий день после того, как генеральный инспектор Пентагона обнародовал отчет, в котором отмечалось, что использование боеприпасов в ходе конфликта привело к "стратегической нехватке запасов и выявило "узкие места" в промышленной базе, отвечающей за их восполнение".

По оценкам СВО, восполнение запасов боеприпасов, израсходованных в конфликте по состоянию на 1 августа, обойдется в $21,7 млрд, в том числе $7,3 млрд потребуется на крылатые ракеты класса "земля-земля", $13,1 млрд - на противоракеты для систем ПРО и $1,2 млрд - на прочие боеприпасы.

Согласно докладу, замена утраченной техники, включая уничтоженную Ираном радиолокационную станцию (РЛС) системы противоракетной обороны THAAD, потребует еще около $1,9 млрд. Стоимость такой РЛС составляет примерно $500 млн, и она необходима для обеспечения способности перехватывать ракеты на Ближнем Востоке. Если Пентагон решит запросить дополнительные средства на замену утраченных летательных аппаратов, общая стоимость может вырасти с $1,9 млрд до $3,3 млрд.

Если боевые действия продолжатся с относительно низкой интенсивностью, каждый дополнительный месяц конфликта может обходиться примерно в $2-3 млрд, говорится в докладе. Ежемесячные расходы могут возрасти в случае эскалации, подобной той, что наблюдалась в июле, когда стороны наносили ответные удары друг по другу. По данным управления, в частности, военные действия в июле обошлись примерно в $3 млрд.

Иран США
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