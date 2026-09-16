Число перехваченных ВМС США торговых судов Ирана достигло 103

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 103 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, сообщило в среду Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 15 сентября силы Центрального командования перенаправили 103 коммерческих судна, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы Центрального командования перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.