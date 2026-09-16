Выставка Africa Aerospace and Defence 2026 откроется в ЮАР в среду при участии РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российские предприятия представят свыше 490 экспонатов на международной выставке оборонной, аэрокосмической промышленности и технологий безопасности Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР, сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Выставка пройдет с 16 по 20 сентября в Претории.

"Всего на российской экспозиции планируется представить 494 экспоната, из них 30 образцов ПВН (продукция военного назначения - ИФ)", - сообщили в ФСВТС.

По её информации, официальная российская делегация проведет встречи с иностранными партнерами по широкому спектру вопросов двустороннего военно-технического сотрудничества.

В ФСВТС сообщили, что в виде моделей, макетов и других рекламных материалов продукции военного назначения на российской экспозиции запланирован показ беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними: БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационных моделям (изделие РБ-504П-Э), барражирующие боеприпасы "Изделие 51Э" / "Изделие 52Э".

По данным ФСВТС, на выставке представят ракеты различного типа: неуправляемые авиационные ракеты С-8ДФМ, С-8КОМ, С-8БМ, авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД, РВВ-БД, а также корректируемые авиабомбы.

Кроме того, будет продемонстрировано стрелковое вооружение, в том числе пистолет Лебедева, автоматы Калашникова серии АК-100 и АК-200, автоматы Калашникова АК-12/15/19, модернизированный автомат Калашникова АК74М.

Организатором российской экспозиции выступает АО "Рособоронэкспорт".