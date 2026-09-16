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Палата представителей США не поддержала инициативу об импичменте Трампа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей США проголосовали против передачи на рассмотрение предложения об объявлении импичмента президенту страны Дональду Трампу, сообщают американские СМИ.

Против предложения выступили 232 конгрессмена, а за - 147.

В сообщениях отмечается, что этот случай показал, что в Демократической партии есть разногласия по поводу того, как вести борьбу против Трампа: часть демократов решила не голосовать за импичмент.

Проект резолюции разработал конгрессмен-демократ Эл Грин. Он обвинял Трампа в чрезмерно жестких методах борьбы против нелегальной иммиграции.

В прошлом году Грин уже пытался добиться импичмента Трампа, но тоже потерпел неудачу.

США Дональд Трамп
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