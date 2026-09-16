В США приняли процедурную резолюцию по ужесточению санкций против РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Палата представителей США приняла процедурную резолюцию по законопроекту об ужесточении антироссийских санкций, теперь конгрессмены смогут провести окончательное голосование по этой инициативе, передают американские СМИ.

Так, 214 конгрессменов высказались "за" резолюцию", 211 - против.

При этом двое демократов - Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес - проголосовали "за" вместе с республиканцами, отмечает The Hill.

По законодательной инициативе предстоит окончательное голосование в палате, которое, как ожидается, пройдет уже на этой неделе.

Во вторник портал Axios сообщал, что высокопоставленные представители Демократической партии США в Палате представителей открыто выразили несогласие с законопроектом, предусматривающим возможность введения новых санкций в отношении России. При этом, согласно порталу, не все в партии согласны с этой позицией.

Демократы не против введения ограничений против РФ, однако их смущает предлагаемый в законопроекте метод.

Законопроект в случае одобрения позволит администрации президента США Дональда Трампа вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти. Конгрессмены-демократы, со своей стороны, в последние годы стремились как раз ограничить возможности Белого дома вводить пошлины.

В конце июля сенаторы США проголосовали за дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность дополнительных санкций против РФ.

Этим летом, как сообщалось, законопроект одобрили в Сенате США. Среди прочего, он предусматривает введение вторичных санкций против стран, активно торгующих с РФ.

Ключевую роль в разработке законопроекта о санкциях сыграл ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.