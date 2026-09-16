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Вэнс заявил, что конфликт США и Ирана скоро вступит в новую фазу

Вэнс заявил, что конфликт США и Ирана скоро вступит в новую фазу
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие месяцы конфликт Вашингтона и Тегерана перейдет в иную фазу, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы не можем предсказывать будущее, но, полагаю, президент прав, говоря, что ситуация перейдет в совершенно иную фазу через пару месяцев", - заявил Вэнс в интервью The New York Post.

Он пояснил, что существуют две фазы развития конфликта, и "первая завершена".

"Первая фаза заключалась в уничтожении ядерной программы (Ирана - ИФ), уничтожении их обычных вооруженных сил, уничтожении их способности проецировать свою мощь так, как они могли это делать всего пару лет назад", - отметил Вэнс.

Суть второй фазы, по словам вице-президента, в том, чтобы "сохранить как можно большую глобальную стабильность" и не дать Ирану восстановиться.

Вэнс подчеркнул, что только американский президент Дональд Трамп как главнокомандующий "определяет, когда конфликты начинаются и когда они заканчиваются". Вице-президент также заявил, что в настоящий момент США "не участвуют в агрессивных операциях".

Хроника 28 февраля – 16 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Дональд Трамп Джей Ди Вэнс
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