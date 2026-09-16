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Артисты покинули тур Ширана после отстранения Macklemore из-за высказываний о Палестине

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Несколько артистов, выступавших на разогреве у британского исполнителя Эда Ширана, покинули тур после того, как рэпера Macklemore исключили из программы за пропалестинские высказывания, сделанные им во время выступления в Нью-Джерси. Об этом сообщает CBS News.

Ирландский певец Аарон Роу, американский музыкант Finneas, датский дуэт Lukas Graham и ирландский коллектив Beoga сообщили в соцсетях, что прекращают участие в туре. Роу и Lukas Graham должны были заменить Macklemore на оставшихся концертах в США, Beoga выступала с Шираном в середине каждого сет-листа, Finneas планировал присоединиться к южноамериканской части тура.

Ранее Macklemore заявил, что несколько площадок в США сообщили промоутеру о запрете на его участие в концертах Ширана. Поводом для отстранения исполнителя стали его заявления в поддержку Палестины. Роу, Beoga, Finneas и Lukas Graham раскритиковали решение продюсеров и выразили поддержку палестинцам. Роу и Beoga сослались на исторический опыт Ирландии, Finneas заявил, что "артистов нельзя заставлять молчать", Lukas Graham выступили против "ограничения обсуждения войны и гибели мирных жителей".

Ширан подчеркнул, что решение об исключении Macklemore из тура приняли промоутеры, а сам он не намерен публично обсуждать конфликт в Газе. "Я не подведу фанатов и не оставлю без работы туровую команду", - отметил он.

Оставшиеся концерты тура Ширана должны возобновиться в субботу в Филадельфии.

Эд Ширан - британский певец и автор песен, обладатель четырёх премий Grammy и нескольких Brit Awards, чьи композиции Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud и Bad Habits входят в число наиболее прослушиваемых в мире. По данным стриминговых платформ, совокупное число прослушиваний его каталога превышает 40 млрд, а отдельные треки набирают более 2-3 млрд. Несколько альбомов Ширана становились мировыми бестселлерами, а его стадионные туры входят в число самых прибыльных в индустрии.

США Эд Ширан
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