Госдеп США призвал американцев пересмотреть поездки в Саудовскую Аравию

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Государственный департамент США в ночь на среду обновил рекомендации для американцев, намеревающихся посетить Саудовскую Аравию, призвав пересмотреть планы на фоне продолжающегося конфликта Вашингтона и Тегерана, а также действий йеменских хуситов в регионе.

"Королевство Саудовская Аравия: Уровень 3 - Пересмотрите планы поездки", - говорится в опубликованном на сайте предупреждении американского дипведомства.

Согласно сообщению, эта рекомендация связана в том числе с "риском нанесения ударов иранскими беспилотниками и ракетами по американским интересам".

"В некоторых районах риск повышенный. (...) Не ездите на границу с Йеменом из-за угрозы терроризма", - добавили в госдепе.

Для самого Йемена, где продолжается конфликт между международно признанным правительством, которое поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, и движением "Ансар Аллах" (хуситы), госдеп оставил действующий c декабря прошлого года "Уровень 4", призывающий воздержаться от поездки в страну.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим, хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией.

В свою очередь Саудовская Аравия, как отмечала газета Politico, обратилась к США за помощью в противодействии активности хуситов на Ближнем Востоке.

Во вторник представители хуситов заявляли, что Баб-эль-Мандебский пролив открыт для судоходства для всех стран, кроме Саудовской Аравии.