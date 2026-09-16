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Рынок акций США закрылся в минусе в ожидании решения Федрезерва

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились во вторник на фоне роста доходности гособлигаций в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что Федрезерв на сентябрьском заседании повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Участники рынка оценивают такую вероятность примерно в 92,5%, по данным CME FedWatch. Решение ФРС станет известно в среду в 21.00 мск.

Более жесткая ДКП требуется американскому центробанку для того, чтобы сдержать инфляцию, на которую оказывает повышательное давление недавний скачок цен на нефть. Котировки Brent и WTI превысили $100 за баррель на опасениях сокращения поставок из Саудовской Аравии, где в конце прошлой недели была приостановлена работа нефтепровода "Восток-Запад".

"Скорее всего, это будет не единичное повышение ставки, а целая серия, - отметил Пол Нолти из Murphy & Sylvest. - Все будет зависеть от нефти; это настоящая причина инфляции, которая начинает проникать и в другие сегменты рынка".

Акции ведущих американских энергетических компаний Chevron Corp. и Exxon Mobil подорожали во вторник примерно на 2,6%.

Капитализация Dave & Buster's Entertainment упала на 19% из-за слабой отчетности оператора ресторанов и развлекательных заведений.

Цена бумаг представителей криптовалютного сектора снизилась вслед за падением биткойна. Котировки Coinbase Global уменьшились на 10%, Strategy Inc. - на 5,4%.

Рыночная стоимость ИТ-гигантов Alphabet Inc. и Microsoft Corp. опустилась на 1,3% и 1,6% соответственно, тогда как акции самой дорогой компании мира Nvidia Corp. подорожали на 0,6%.

Также во вторник стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре снизился до 7,6 пункта. В августе индикатор составлял 20,6 пункта. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали более умеренное снижение, до 14,75 пункта.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,63% и составил 52093,11 пункта.

Лидерами снижения в составе Dow Jones стали акции Johnson&Johnson, подешевевшие на 2,2%. Также в минусе завершили торги бумаги Nike Inc., Walt Disney Co. и UnitedHealth Group, потерявшие по 2%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,45% - до 7585,73 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,78% и завершил торги на уровне 25981,57 пункта.

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