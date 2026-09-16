Рахмон и Ли Чжэ Мён обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Таджикистана и Республики Корея Эмомали Рахмон и Ли Чжэ Мён обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и технологической сферах, сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

Переговоры состоялись в Сеуле в рамках официального визита Рахмона и его участия в первом саммите глав государств в формате "Центральная Азия - Республика Корея".

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления и расширения двусторонних отношений. По словам Рахмона, между Таджикистаном и Республикой Корея сформирована необходимая правовая база для развития сотрудничества.

В качестве приоритетных направлений были определены торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, промышленность, энергетика, транспорт и логистика, цифровизация, технологии и искусственный интеллект, сельское хозяйство, трудовая миграция, охрана окружающей среды и туризм.

Стороны отметили важность привлечения корейских инвестиций и современных технологий к реализации проектов в Таджикистане.

Стороны поддержали инициативу об открытии в Таджикистане представительства Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA). Особое внимание было уделено деятельности Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и использованию Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF) для расширения торгово-экономических связей.

Стороны приветствовали проведение в августе в Сеуле первого Таджикско-корейского форума по критически важным минералам и презентацию инвестиционных возможностей Таджикистана в сфере переработки минеральных ресурсов.

На переговорах также обсуждалось участие корейских учреждений и инвесторов в реализации стратегических проектов Таджикистана. В частности, стороны рассмотрели продолжение третьего этапа проекта "Развитие сельских районов Таджикистана", реализуемого при сотрудничестве двух стран с 2021 года.

Рахмон отметил роль Республики Корея в реализации социальных программ в Таджикистане, подготовке кадров и развитии человеческого потенциала посредством образовательных и академических программ. Таджикская сторона предложила увеличить количество государственных образовательных квот для граждан страны, в том числе по направлениям информационных технологий, искусственного интеллекта, медицины, авиации и инженерии.

Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере туризма, включая развитие туристической инфраструктуры и организацию прямого авиасообщения между Таджикистаном и Республикой Корея.

В числе тем переговоров были финансовая поддержка проекта строительства основного здания Республиканского научного онкологического центра, а также сотрудничество в рамках инициативы "Перспективы партнерства Центральная Азия - Корея в сфере искусственного интеллекта, науки и технологий".

Президенты также обсудили взаимодействие в сфере борьбы с последствиями изменения климата, включая проблему стремительного таяния ледников, реализацию экологических программ и сохранение биологического разнообразия.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по отдельным вопросам региональной и международной повестки.

В завершение переговоров Рахмон пригласил президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна посетить Таджикистан в удобное для него время, информирует пресс-служба.