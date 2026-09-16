ЕС создаст Европейскую корпорацию по критическому сырью

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ЕС продолжит сокращать зависимость от поставок извне, в связи с чем планируется учредить Европейскую корпорацию по критическому сырью, сообщила в среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном обращении о положении дел.

"У нас до сих пор существует много зависимостей извне, и это опасно. Так, более чем на 80% мы зависимы от поставок критически важных элементов из Китая, на 90% - по редкоземельным элементам. Мы сделали много, но не только мы пытаемся работать над диверсификацией. Нам срочно необходимо оценить и нарастить ресурсы, но каждая страна не может сделать этого в одиночку, в силу этого нам необходимо мыслить иначе. Поэтому мы учреждаем Европейскую корпорацию по критическому сырью", - сказала она.