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ЕС потратил еще 90 млрд евро на энергоносители из-за кризиса в Ормузском проливе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Усилия ЕС в области диверсификации источников энергии, инвестиции в возобновляемые источники и ядерную энергетику пострадали от кризиса в Ормузском проливе, который обошелся Европе в 90 млрд евро дополнительно за энергоносители, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Тогда мы снова жестко почувствовали нашу зависимость от импорта ископаемого топлива. Только одна цифра: с начала конфликта и закрытия Ормузского пролива этот импорт стоил нам около 90 млрд евро дополнительно. И это без малейшей дополнительной энергии", - сказала глава ЕК, выступая с ежегодным докладом о состоянии Европейского союза в среду в Европарламенте в Страсбурге.

Она призвала "удвоить усилия для производства чистой, собственной и доступной по стоимости энергии, будь то возобновляемая или ядерная".


ЕС ЕК Урсула фон дер Ляйен Ормузский пролив
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