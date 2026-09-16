Спецпосланник президента США сообщил об освобождении 25 заключенных в Белоруссии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул опубликовал в среду в соцсетях фото с группой освобожденных после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заключенных белорусских пенитенциарных учреждений.

"Сегодня освобождены 25 заключенных! Приверженность президента (США Дональда) Трампа прямой дипломатии приносит результаты. Спасибо, президент Лукашенко, за этот шаг, и спасибо нашим друзьям в Литве за поддержку. Мы продолжим улучшать американо-белорусские отношения и работаем над тем, чтобы добиться освобождения большего числа людей в самом ближайшем будущем", - написал Коул.

Среди освобожденных на фото присутствуют генеральный директор портала TUT.BY Людмила Чекина, директор информационного агентства "БелаПАН" Дмитрий Новожилов, основатель общественной организации "Арт Сядзіба" Павел Белоус, журналисты Андрей Александров и Кирилл Позняк, политолог Татьяна Кузина, экс-следователь Евгений Юшкевич, экс-силовик Кирилл Гнездилов, музыканты группы Tor Band Евгений Бурло, Дмитрий Головач и Андрей Яремчик и другие.

Как сообщалось, в Минске прошли переговоры Лукашенко с Коулом. Коул по итогам переговоров заявил о заключении между США и Белоруссией промежуточного договора и анонсировал снятие санкций с двух белорусских компаний - "Лакокраска" и "Беллесбумпром". Минск, в свою очередь, добавил он, в качестве жеста доброй воли освобождает 25 заключенных белорусских пенитенциарных учреждений.