Трамп на Генассамблее ООН обсудит Иран с лидерами стран Персидского залива

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидерами стран Персидского залива в рамках мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обсудить Иран, пишет Axios.

"Президент Трамп, как ожидается, проведет встречу с лидерами стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в следующий вторник, чтобы обсудить следующие шаги в войне с Ираном", - сообщил портал со ссылкой на источники.

Согласно публикации, ожидается, что темой встречи станет стратегия Вашингтона после завершения конфликта с Тегераном: Трамп и его команда разрабатывают соответствующий план, который, вероятно, утвердят после ноябрьских промежуточных выборов.

По данным Axios, Трамп встретится с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. Кроме того, по данным источника портала, возможно присутствие на ней лидеров и других арабских и мусульманских стран.

Трамп неоднократно заявлял, что скоро завершит конфликт с Ираном.

"Надеюсь, мы приближаемся к завершению войны. Иран хочет заключить сделку; посмотрим, как будут развиваться события", - сказал он в ночь на четверг журналистам в Северной Каролине.

Ранее Трамп предполагал, что может достигнуть соглашения с Тегераном либо сразу после намеченных на начало ноября промежуточных выборов в США, либо даже незадолго до голосования.