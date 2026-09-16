Макрон призвал правительство мобилизовать усилия по нормализации снабжения топливом

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Byron Smith/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Взрывоопасная тема цен на бензин вызывает обеспокоенность на самых высоких уровнях руководства Франции, президент страны Эммануэль Макрон в среду призвал правительство к "полной мобилизации" в отношении поставок топлива и контроля над ценами, пишет Le Figaro.

"Для президента республики цель заключается в том, чтобы в предстоящие дни и недели обеспечить эти поставки, обеспечить объемы, в частности из других стран", - приводит издание слова официального представителя правительства Мод Брежон.

По ее словам, в настоящее время изучается возможность "большей гибкости в регулировании на европейском уровне", чтобы "немного смягчить систему в отношении нефтеперерабатывающих заводов" и "насколько это возможно, снизить цены или, по крайней мере, контролировать их рост".

Она сообщила, что около 10% автозаправочных станций, подавляющее большинство которых принадлежит сети TotalEnergies, испытывают сложности снабжения "как минимум одним видом топлива".

"Я хочу также заверить, что цепочки поставок не испытывают никаких аномальных трудностей по сравнению с обычной ситуацией и что к тому же наблюдается особо усиленная активизация по международным поставкам", - добавила пресс-секретарь.

Le Figaro отмечает, что резкий рост цен на топливо спровоцировал призывы к протестам с упоминаниями возникшего в ноябре 2019 года также из-за удорожания топлива движения "желтых жилетов" и блокады нефтехранилищ рыбаками в Средиземноморье.

На вопрос об этом недовольстве Брежон ответила, что правительство "не исключает новых мер, поскольку ситуация становится все более сложной, особенно в последние недели".

При этом она отказалась назвать сроки принятия таких потенциальных "новых мер", заявив, что правительство изучает этот вопрос "с предельной тщательностью".