Палата представителей США одобрила законопроект о дополнительных санкциях против РФ

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей США одобрили законопроект, дающий возможность Белому дому вводить дополнительные санкции против России, сообщают американские СМИ.

В ходе голосования за законопроект высказались 262 конгрессмена, 159 проголосовали против него, часть воздержалась.

Теперь документ, ранее утвержденный в Сенате, направят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Законопроект изначально разработала группа сенаторов от обеих партий. В частности, видную роль к этом процесс сыграл ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.(внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Одна из целей инициативы - систематизировать некоторые из принятых против РФ мер. Например, в документе приводится перечень должностей в российском руководстве, против которых в обязательном порядке должны действовать санкции. Такие же меры прописаны для военачальников и для иностранных граждан, оказывающих поддержку российскому ВПК.

Важное место в списке предложенных мер занимают пошлины. Так, законопроект предусматривает, что президент США должен повысить пошлины на все товары из РФ - их максимальный размер может составлять 500%.

Также предусматриваются пошлины в максимум 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины должны вводиться, если эти страны совершают новые покупки энергоносителей из РФ.

Законопроект содержит и ограничительные меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России.

Составители документа предусмотрели и ограничения на инвестиции в РФ для граждан США в РФ, запрет на поставки в Россию энергоресурсов из США.

В Конгрессе подчеркивают, что президент США имеет право не выполнять положения законопроекта, если придет к выводу, что так следует поступить для защиты американских национальных интересов.

В законопроекте прописан и механизм отмены ограничительных мер - для этого администрации США нужно будет взаимодействовать с Конгрессом.

В Белом доме, комментируя законопроект, подчеркивали, что не считают его положения обязательными к выполнению.

Так, глава Госдепа Марко Рубио назвал документ "ценным инструментом". "Президент смог бы самостоятельно решить, использовать ли его", - добавил Рубио.

Он добавил, что Трамп в случае необходимости имеет возможности вводить ограничительные меры против РФ и без этого законопроекта.

Многие члены Палаты представителей не скрывали, что считают законопроект неудачным, так как он дает администрации США основания для введения пошлин против крупных торговых партнеров США. Конгрессмены-демократы в последние годы делают много усилий, чтобы, наоборот, ограничить возможности Белого дома в этой сфере.