Американцы полагают, что ИИ может уничтожить человечество

В этом уверены больше половины граждан США, свидетельствуют данные опроса издания Politico

Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Больше половины граждан США в той или иной степени опасаются того, что искусственный интеллект (ИИ) однажды сможет уничтожить человечество, сообщает в среду Politico.

По данным опроса издания, 17% респондентов почти полностью уверены, что это произойдет, 20% видят в ИИ серьезный риск, а 26% - умеренный риск. Только 15% опрошенных заявили, что риск уничтожения человечества ИИ крайне мал, и всего 7% предположили, что риска нет совсем. Оставшиеся 15% американцев не смогли ответить на вопрос.

При этом опасения выражают американцы, поддерживающие как Республиканскую, так и Демократическую партии. 61% респондентов с республиканскими взглядами и 70% респондентов с демократическими взглядами в той или иной степени обеспокоены тем, что ИИ может уничтожить человечество.

В связи с этим 48% американцев заявили, что сейчас ИИ достиг достаточной степени развития, и дальнейшую разработку технологии необходимо приостановить, чтобы снизить возможные риски. 31% респондентов считает, что разработку ИИ необходимо продолжать, так как технология может принести существенную выгоду. Оставшиеся участники опроса не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился с 13 по 15 сентября, в нем приняли участие 2 064 человека.

На прошлой неделе руководители ряда американских компаний-разработчиков ИИ выразили мнение, что работу над дальнейшим развитием искусственного интеллекта нужно притормозить. По их мнению, это бы дало время убедиться, что в будущем эти технологии останутся безопасными для людей. В частности, глава Anthropic Дарио Амодеи высказался за то, чтобы независимые аудиторы изучили стандарты безопасности компаний. Также он считает нужным наладить международное сотрудничество, чтобы согласовать общие правила разработки ИИ.

Эта тема получила широкий резонанс в мире политики. Президент США Дональд Трамп заверил, что не видит никаких угроз в ИИ. Его оппоненты из Демократической партии, наоборот, призвали принять меры по усилению контроля над разработкой искусственного интеллекта.