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Косовские албанцы устроили беспорядки из-за приговора лидерам албанских боевиков

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сторонники Освободительной армии Косово (ОАК) в среду организовали беспорядки у штаб-квартиры Европейской миссии в Приштине (EULEX) после того, как суд в Гааге огласил обвинительные приговоры в отношении бывших лидеров этой военизированной группировки.

"В знак протеста группа косовских албанцев попыталась взять штурмом здание миссии EULEX, они вступили в столкновения с охранниками", - сообщает телерадиоканал РТРС (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины).

По его данным, акции протеста прошли и в Гааге, где нападению подверглись полицейские автомобили.

Ранее в среду лидеры ОАК Хашим Тачи, Кадрия Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи были осуждены в Гааге на длительные сроки заключения: Тачи и Красничи получили по 25 лет тюремного заключения за военные преступления в период конфликта в автономном сербском крае Косово и Метохия в 1998-1999 гг. Весели приговорен к 18 годам тюремного заключения, Селими - к 13 годам.

В состав ОАК входили этнические албанцы, проживающие на территории Косово и Метохии. ОАК вела вооруженную борьбу за отделение Косова от тогдашней Союзной Республики Югославия.

Косово EULEX Гаага Приштина Хашим Тачи Кадрия Весели Реджеп Селими
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