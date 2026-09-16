Папа римский призвал не использовать ИИ для решения вопросов морали

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV призвал людей решать вопросы морали самостоятельно и не прибегать к помощи искусственного интеллекта (ИИ), сообщает в среду агентство АНСА.

По мнению понтифика, несмотря на то, что ИИ предоставляет новые возможности, существует риск того, что "люди привыкнут делегировать алгоритмам решения, которые зависят исключительно от человеческой совести".

Лев XIV выразил мнение, что межличностные отношения становятся "все более виртуальными". Он подчеркнул, что цель "христианского сообщества - обеспечить реальное содержание и человеческую глубину социальным отношениям".

АНСА отмечает, что слова папы римского прозвучали на его еженедельной аудиенции в Ватикане.