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Трамп уверен, что цены на горючее в США быстро упадут после иранского урегулирования

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на горючее в США стремительно упадут, как только Вашингтон найдет решение конфликта с Ираном, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"Вот увидите, как снизятся цены на бензин", - сказал он в ходе предвыборного митинга в Северной Каролине, рассуждая о возможных последствиях иранского урегулирования.

Трамп заверил, что по-прежнему убежден: иранская сторона согласится на сделку, выгодную США.

"Дело в том, что они не смогут долго выдерживать все это", - пояснил он, имея в виду американское военное и экономическое давление на Тегеран.

Президент США подчеркнул, что положительное влияние на цены на горючее в будущем окажет и достигнутое им соглашение о поставках нефти из Венесуэлы.

"Может быть, это крупнейшая сделка в истории", - считает Трамп.

Хроника 28 февраля – 17 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран Вашингтон США
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