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Минтранс Таджикистана представил приоритеты развития транспорта на конференции в Сеуле

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим представил приоритеты республики в развитии транспортной инфраструктуры и международных транспортных связей на Всемирной конференции по сотрудничеству в сфере инфраструктуры GICC 2026, состоявшейся в Сеуле, сообщает пресс-центр Минтранса Таджикистана.

Участники конференции обсудили развитие транспортной инфраструктуры, укрепление международной транспортной взаимосвязи, развитие международных транспортных коридоров и привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты.

В своем выступлении Иброхим отметил значение современной, надежной и устойчивой транспортной инфраструктуры для социально-экономического развития Таджикистана, расширения торговых и транзитных связей.

По его словам, для Таджикистана как страны Центральной Азии, не имеющей выхода к морю, развитие транспортной инфраструктуры, укрепление международных связей и увеличение логистического потенциала имеют особое значение.

Глава Минтранса заявил о готовности Таджикистана расширять сотрудничество с государствами-партнерами, международными финансовыми институтами, инвесторами, инжиниринговыми компаниями и частным сектором в реализации инфраструктурных проектов.

Отдельное внимание в его выступлении было уделено внедрению современных технологий в транспортной отрасли, ее цифровизации, развитию интеллектуальных транспортных систем и использованию электронной транспортной документации.

Иброхим также отметил инициативы Таджикистана по продвижению международной повестки в сфере транспортной интеграции и устойчивого развития, включая принятие резолюции, предложенной республикой на 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ESCAP) в Бангкоке.

По словам министра, участие в международных мероприятиях высокого уровня позволяет Таджикистану представлять национальные приоритеты в транспортной сфере, обсуждать перспективные инфраструктурные проекты и расширять взаимодействие с зарубежными партнерами.

Таджикистан подтвердил готовность к дальнейшему развитию международного сотрудничества и совместной реализации транспортных и инфраструктурных проектов.

Всемирная конференция по сотрудничеству в сфере инфраструктуры (Global Infrastructure Cooperation Conference, GICC) проводится с 2013 года и является площадкой для диалога представителей правительств, бизнеса и международных организаций.

На конференции обсуждаются вопросы транспортной и энергетической инфраструктуры, цифровых технологий, "зеленой" экономики и управления водными ресурсами. За время проведения GICC в мероприятиях приняли участие представители более 90 стран и около 600 компаний.

Минтранс Таджикистан ООН Сеул Бангкок
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