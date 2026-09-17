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Таджикистан и Южная Корея подписали меморандумы о сотрудничестве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Таджикистан и Республика Корея подписали два меморандума о сотрудничестве в сфере железных дорог и подготовки кадров для транспортной отрасли, сообщает пресс-центр таджикского Минтранса.

Документы были подписаны в Сеуле по итогам встречи министра транспорта Таджикистана Азима Иброхима с министром земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Ким Юн Доком.

Стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в транспортной сфере, развитие инфраструктуры, подготовку и повышение квалификации кадров, а также реализацию совместных инициатив.

Первый меморандум предусматривает сотрудничество в области железных дорог, включая обмен опытом и технологиями, а также взаимодействие при реализации проектов строительства, эксплуатации и обслуживания железнодорожной инфраструктуры.

Второй документ предусматривает сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров для транспортной отрасли. В частности, речь идет об обучении, переподготовке и повышении квалификации специалистов транспорта и метрополитена, проведении семинаров, тренингов и других программ развития кадрового потенциала.

Как отмечается в сообщении, Таджикистан придает особое значение сотрудничеству с Южной Кореей в модернизации и устойчивом развитии транспортной отрасли. По оценке таджикской стороны, корейский опыт и современные технологии могут способствовать дальнейшему развитию транспортной системы республики.

Стороны выразили готовность продолжить диалог и укреплять сотрудничество в целях развития транспортной инфраструктуры и отрасли обеих стран.

Таджикистан Южная Корея
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