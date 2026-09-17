Киргизия готова развивать промышленную кооперацию с Южной Кореей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках официального визита в Республику Корея провел переговоры с премьер-министром страны Хан Сон Сук, в ходе которых предложил корейской стороне развивать промышленную кооперацию, сообщает в четверг пресс-служба киргизского лидера.

"Мы заинтересованы не только в реализации отдельных инвестиционных проектов, но и в широком и долгосрочном присутствии корейского бизнеса в Кыргызстане. Особое внимание уделяем развитию промышленной кооперации, созданию совместных производств и локализации производства", - сказал Жапаров.

Он пригласил корейские компании принять участие в реализации проектов в таких перспективных сферах, как автомобилестроение, фармацевтика, текстильная промышленность, электроника и других отраслях, а также предложил правительствам двух стран совместно определить несколько приоритетных инвестиционных проектов и обеспечить их сопровождение на всех этапах - от разработки концепции до запуска производства.

Также Жапаров отметил рост числа граждан Киргизии, работающих в Южной Корее, что требует дальнейшего совершенствования правовой базы в сфере пенсионного обеспечения. В этой связи он предложил ускорить завершение переговоров между правительствами двух стран по соглашению о пенсионном обеспечении и подготовку документа к подписанию.

В свою очередь премьер-министр Хан Сон Сук подчеркнула, что Республика Корея обладает значительным технологическим потенциалом, в то время как Киргизия располагает богатыми природными ресурсами. По ее словам, у двух государств имеются широкие возможности для объединения потенциала в целях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.