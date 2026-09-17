NYT сообщила о сомнениях разведки США в продаже F-35 Эр-Рияду из-за Китая

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Разведслужбы США предполагают, что китайские специалисты смогут ознакомиться с истребителями-бомбардировщиками F -35, если Вашингтон продаст их Саудовской Аравии, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, аналитики разведки предполагают, что Китай сможет получить технологии F-35 посредством шпионажа в Саудовской Аравии или за счет партнерств в военной сфере и в сфере безопасности с королевством.

Ранее спецслужбы говорили о таких же рисках, когда США в 2020 году рассматривали возможность продать F-35 в ОАЭ в рамках нормализации отношений Эмиратов с Израилем. В итоге Вашингтон отказался от сделки. Позднее Разведывательное управление министерства войны США высказывало похожие опасения в отношении Саудовской Аравии, еще осенью 2025 года, когда американская администрация вела обсуждение продажи этих самолетов Эр-Рияду.

На этот раз в недавнем докладе Разведывательного управления сотрудники Пентагона обратили внимание на доступ китайских военных к саудовским базам и на использование королевством китайских технологий в телекоммуникациях. В американской разведке задались вопросом, смогут ли США и Саудовская Аравия обеспечить секретность технологий F-35, особенно в том, что касается радаров и средств наблюдения. В разведке призвали гарантировать, чтобы только военные США и Саудовской Аравии и их подрядчики имели бы доступ к объектам, где будут развернуты F-35.

По данным NYT, в разведслужбах США не высказали уверенность в том, что саудовское командование согласится ограничить контакты с китайскими военными и разведчиками, убрать оборудование китайских производителей Huawei и ZTE с военных объектов, средств телекоммуникаций. Помимо этого, Саудовская Аравия закупает баллистические ракеты у КНР; также Пекин помогает Эр-Рияду осваивать технологии их производства, строить заводы и обучаться использованию этого оружия.

Опасения по поводу продажи F-35 Саудовской Аравии также высказывал и Израиль - единственный, кто использует эти истребители-бомбардировщики на Ближнем-Востоке.

NYT отмечает, что несмотря на призывы политиков в США ограничить военную помощь Израилю, госсекретарь Марко Рубио может обойти процесс с одобрением соответствующих контрактов в Конгрессе и ускоренно поставлять оружие израильской стороне. В случае отказа конгрессменов одобрить подобное соглашение с Эр-Риядом Рубио способен прибегнуть к тому же методу.

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман предпринимает попытки усилить военный потенциал королевства на фоне возобновления обменов ударов с хуситами.