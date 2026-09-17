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Канада присоединится к Совместному экспедиционному корпусу НАТО

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Канада подала официальную заявку на присоединение к Совместному экспедиционному корпусу НАТО, командование которым осуществляет Великобритания, сообщает в четверг канадский телерадиовещатель СВС.

По его данным, заявку представил накануне премьер-министр страны Марк Карни на встрече с британским коллегой Энди Бернемом.

Карни назвал эту структуру важной инициативой, отметив при этом, что Канада имеет и другие прочные связи с Великобританией в военной сфере. В то же время он не упомянул о том, каким будет участие Канады в функционировании этого корпуса на практическом уровне, добавив, что это будет рассматривать высшее командование канадской армии.

СВС напоминает, что Великобритания приглашала Канаду присоединиться к Совместному экспедиционному корпусу НАТО более десяти лет назад. Концепция участия Канады в этой структуре Североатлантического альянса обсуждалась на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году, однако в конечном итоге правительство тогдашнего премьера Стивена Харпера отклонило предложения.

Канада Великобритания НАТО
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