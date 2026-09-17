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Канада видит альянс с ЕС через призму усиленного стратегического сотрудничества

Канада видит альянс с ЕС через призму усиленного стратегического сотрудничества
Марк Карни
Фото: Everton FC via Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Усиленное сотрудничество в сфере стратегических возможностей укрепит суверенитет Канады и Европы, заявил в четверг премьер-министр Канады Марк Карни.

"Канада и Европа должны обеспечить свою стратегическую автономию за счёт усиленного сотрудничества в сфере стратегических возможностей, включая критически важное сырье, оборонно-промышленный потенциал, искусственный интеллект и вычислительные мощности, а также энергетическую безопасность, космическую отрасль и платёжные системы", - сказал Карни. Он прокомментировал на сессии Европейского парламента инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об "Альянсе ради будущего" и возможности для Канады стать первым ассоциированным членом ЕС.

"Нам следует двигаться к беспрепятственной цифровой торговле промышленными товарами и широким спектром услуг. Нам нужно углублять контакты между людьми, позволяя нашей молодежи работать, учиться и жить там, где они хотят - по любую сторону Атлантики", - добавил канадский премьер.

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По его словам, углубление и расширение отношений сторон укрепит их суверенитет, повысит доступность благ, расширит возможности и обеспечит безопасность граждан, защитив право канадцев и европейцев жить так, как они сами того хотят.

Карни подчеркнул, что не предлагает "создавать третий блок, чтобы стать ещё одной великой державой-соперницей, пусть и с более хорошими манерами". "Мы не стремимся к власти ради господства над другими. Напротив, мы стремимся к устойчивости, чтобы никто, абсолютно никто, не мог контролировать наши открытые рынки, ущемлять наш суверенитет, угрожать нашей территориальной целостности или подрывать наши свободы, демократические устои и верховенство права. Именно эти побуждения, эти фундаментальные цели в сочетании с нашим скрытым потенциалом силы позволяют нам внести вклад в создание нового справедливого, стабильного и процветающего миропорядка", - заявил премьер-министр.

По его мнению, альянс Канады и ЕС "стал бы маяком для других демократических стран, союзом, определяемым не тем, чему мы противостоим, а тем, что мы отстаиваем: свободу, солидарность, процветание и устойчивое развитие (...); союзом, достаточно сильным, чтобы никто не мог диктовать нам, какой путь выбрать, и достаточно открытым, чтобы к нему могли присоединиться другие".

Канада Марк Карни ЕС
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