В Цхинвале обвинили главу ЕС в политическом шантаже в отношении Сирии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - МИД Южной Осетии резко отреагировал на высказывания председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно намерения предложить Сирии отозвать признание независимости республики, усмотрев в них политический шантаж в отношении сирийских властей и вмешательство в суверенные решения Южной Осетии и Абхазии.

В размещенном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии представителя МИД, говорится, что в Цхинвале обратили внимание на слова фон дер Ляйен, фактически открыто заявившей о намерении Европы "заняться политическим шантажом в отношении сирийских властей в контексте пересмотра взаимоотношений с Южной Осетией и Абхазией".

В МИД расценили такие заявления "как грубейшее нарушение норм международного права и вмешательство во внутренние дела и суверенные решения этих стран".

Там также заявили, что глава Еврокомиссии "своими действиями нивелирует основы демократии и традиционных европейских ценностей, которые полностью забыты".

По мнению югоосетинского внешнеполитического ведомства, для "просвещенной Европы" важнее политика двойных стандартов и пропаганда идеологов и последователей нацизма.

"Народы Южной Осетии и Абхазии, отстояв свое право на жизнь ценою крови и огромных потерь, свой выбор сделали, и не госпоже фон дер Ляйен и Европе диктовать, каким должно быть их будущее", - говорится в заявлении.