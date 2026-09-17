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Премьер Швеции объявил об уходе в отставку после победы оппозиции на выборах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Швеции Ульф Кристерссон в четверг объявил об уходе в отставку с этого поста после того, как оппозиционный левоцентристский блок партий одержал победу на парламентских выборах в стране.

"Теперь спикер парламента несет ответственность за последующие шаги по формированию правительства. Чтобы эта работа началась немедленно, я прошу освободить меня от обязанностей премьер-министра", - приводят местные СМИ слова Кристерссона.

Ранее стало известно, что оппозиционный альянс получил 176 мест в парламенте. В него входят Социал-демократическая рабочая партия (СДРП), Левая партия, Партия зеленых и Партия центра. Оппозиционную коалицию возглавляет Магдалена Андерссон - лидер СДРП, которая занимала пост премьер-министра Швеции с 2021 по 2022 год.

Правый политический блок обеспечил себе 173 места. В него входят Умеренная коалиционная партия, Либеральная партия, партия Христианских демократов и поддерживающая их партия Шведских демократов. Кристерссон - глава правого блока и председатель Умеренной коалиционной партии, с 2022 года - премьер Швеции.

Швеция Ульф Кристерссон
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